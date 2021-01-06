Вирусолог рассказал о новых лекарствах для лечения COVID-19

По его словам, лекарства содержат антитела, которые могут воздействовать на проникший в организм человека возбудителя. э

«Если такой препарат покажет свою эффективность, то это может способствовать лечению больных», — отметил он.

Пока разработка препарата еще только началась, поэтому лучше обезопасить себя и привиться от коронавируса. В России это можно сделать двумя препаратами: разработанным в Центре имени Гамалеи «Спутником V» или вакциной ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Как отметил доктор медицинских наук Виктор Зуев, ему непонятно нежелание россиян участвовать в вакцинации. В беседе с изданием «Невские новости» он отметил, что за 60 лет отношение к прививкам изменилось в худшую сторону.

Он напомнил историю, когда у вернувшегося из Индии в Москву художника обнаружили оспу. Сам он скончался, но менее чем за месяц массовую вакцинацию провели среди 5,5 миллионов жителей столицы.

«Это была не коронавирусная инфекция, смертность от которой плюс-минус один процент. Это была натуральная оспа, при которой смертность достигала 100%», — отметил Виктор Зуев.

По его словам, сегодняшнее рассуждения ковид-диссидентов связан только с низкой культурой населения. Ученый отметил, что сам уже привился и от гриппа и от коронавируса, но продолжает носить маски, чтобы своим видом призывать следовать его примеру и соблюдать меры безопасности.