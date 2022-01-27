Вирусолог рассказал о новом коронавирусе NeoCov

Говорить о том, опасен ли новый коронавирус NeoCov, пока рано. Сначала нужно установить, насколько он похож на вирус SARS-CoV-2, сказал врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в комментарии «Газете.Ru».

«Новый коронавирус соединяется с тем же рецептором, что и SARS-CoV-2, это да, но это рецептор общий для многих вирусов, это не значит, что обязательно будет вызывать заболевание у человека. Нужно понаблюдать, действительно, какой путь передачи, тот же самый, воздушно-капельный, в какой он степени соединяется», — объяснил специалист.

Он отметил, что важнее всего в исследованиях, которыми, по его мнению, сейчас занимается большинство ученых, установить, насколько новый вирус действительно схож с предыдущими коронавирусами, вызывающими болезни.

NeoCov — это новый коронавирус, который нашли на территории ЮАР. Ученые предупредили, что пока он не представляет опасности для людей, но для того, чтобы это произошло, достаточно будет одной мутации. Эксперты выявили, что вирус проникает в клетки животных таким же образом, как это делает возбудитель ковида.