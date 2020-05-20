Вирусолог рассказал о мерах безопасности во время будущего отдыха

По словам Викулова, коронавирус может двое суток сохраняться в воздушной среде.

«А на поверхностях он может оставаться по разным данным от нескольких часов до полного высыхания. Вирус может задержаться на одежде, на гладких поверхностях из пластика или металла, например, на ручках, поручнях, кнопках терминалов, банкоматов до 17 суток», — добавил эксперт.

Он уточнил, что на открытом пространстве риск заражения сокращается. Вирусолог посоветовал не переживать, если рядом не было кашляющего и чихающего человека.

«Опасность представляют выделения заболевшего, если он активно болен. Капли с вирусом, которые распространяются при чихании, могут быть источником возбудителя. Они могут представлять угрозу до высыхания», — заметил Викулов.

По его мнению, обработка шезлонгов после каждого человека не была бы лишней, однако «достаточно будет использовать полотенце больших размеров».

Эксперт предупредил, что активность возбудителя некоторое время сохраняется в пресной воде.

«Пока нет однозначных данных, распространяется ли вирус в морской воде. Подозреваю, что в соли, например, Мертвого моря его активность будет стремиться к нулю. Но, если мы говорим о Черном море, то сложно сказать, насколько уровень солености воды может быть губителен для коронавируса», — подчеркнул инфекционист.

Он отметил, что активность вируса замедляется при температуре выше 50 градусов.

«После 60 градусов — существенное замедление активности возбудителя. Кипячение для вируса — губительно. Поэтому если температура воздуха будет около 27-30 градусов, даже если повысится до +35, это никак не повлияет на возбудителя. Это миф», — заключил Викулов.