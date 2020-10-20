Вирусолог рассказал о странных ощущениях в горле после COVID-19

Вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, который дважды перенес коронавирус, рассказал о необычных последствиях болезни.

По его словам, у инфицированных COVID-19 появляются странные ощущения мертвых участков в области горла. Дискомфорт остается даже после выздоровления, сообщил сайт URA.ru.

«Вирус достаточно сильно поражает слизитую. Появилось ощущение, причем как у меня, так и у других людей в больнице, что на слизистой появились какие-то дефектные ленты. Как будто на горле образовались омертвевшие участки», — уточнил Чепурнов.

Специалист заметил, что такие ощущения сохранились у него после двух отрицательных тестов на коронавирус и выписки из больницы. Он подчеркнул, что не встречал этого симптома ни в каких описаниях. Как в первый, так и во второй раз после инфицирования ученый столкнулся с двусторонней пневмонией. Оба раза СОVID-19 проявляется по-разному.

Ранее вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что в некоторых случаях переболевшие коронавирусом пациенты сталкиваются с тяжелыми последствиями для здоровья, в числе которых фиброз легких, изменения в нервной системе, печени, сердце.