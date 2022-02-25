Вирусолог рассказал, можно ли вылечиться от ковида с помощью «сырных» бактерий

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что кисломолочные бактерии не помогут в борьбе с коронавирусом. По его словам, они даже не успевают задержаться в кишечнике, написала «Газета.ru».

«Эти бактерии выращивают обычно на специальных средах. Они теряют возможность колонизировать что бы то ни было. Они приспособились жить в идеальных условиях искусственных питательных сред, и они не могут конкурировать с реальной микрофлорой кишечника. Поэтому прием таких препаратов приводит к тому, что они даже не успевают задержаться у вас в кишечнике. Значимым образом на что-то повлиять они обычно не могут», — сообщил эксперт.

Бактерии Lactococcus lactis широко используют в производстве сыра, а отдельные подвиды, по некоторым данным, способны усиливать активность иммунной системы. Они стимулируют плазмоцитоидные дендритные клетки, которые начинают вырабатывать интерфероны и запускают работу Т-клеточного иммунитета.