Вирусолог рассказал, может ли ультрафиолет защитить от коронавируса

По словам вирусолога, ультрафиолет пагубно влияет на вирусы, в том числе и на коронавирусную инфекцию. Лучше всего они погибают на свету, именно такой метод используют при обработки лабораторий, написал «Царьград».

Компанец заявила, что при постоянном нахождении на солнце вероятность заразиться коронавирусом все равно не уменьшается. Для того, чтобы уменьшить шансы заболеть, необходимо меньше контактировать с другими людьми. В противном случае вероятность заразиться COVID-19 увеличивается.