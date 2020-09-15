Вирусолог рассказал, может ли переболевший коронавирусом заражать других при кашле

По словам специалиста, такая вероятность крайне мала. Она рассказала о существовании понятия «инфицирующая доза». Малинникова подчеркнула, что именно от числа выделяемых вирусов зависит, опасен ли человек для окружающих или нет.

Она отметила, что науке на данный момент неизвестно, если после болезни человек выделяет вирус, является ли он «инфицирующей дозой».

«Даже если человек выделяет этот вирус в инфицирующей дозе, то он может его активно транспортировать только во время чихания или кашля, а если у него нет клинических признаков, то процент того, что он будет заразный, очень низкий», — пояснила вирусолог.

Она напомнила, что обычно инфекцию распространяют люди, которые болеют, а не те, которые уже выздоровели.