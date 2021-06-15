Вирусолог рассказал, когда ждать спада заболеваемости COVID-19

Вирусолог Александр Чепурнов обсудил с радиостанция Sputnik возможные сроки спада нынешней волны заболеваемости COVID-19.

Специалист напомнил, что в 2020 году к 15 июня удалось достичь спада по заболеваемости, который продолжился до середины сентября. В нынешнем году, по мнению Чепурнова, произошло смещение волн заболеваемости.

«Ожидалось, что рост начнется где-то в конце апреля. Возможно, у нас просто произошел сдвиг: весенний подъем догнал нас фактически летом», — предположил вирусолог.

Он обратил внимание на то, что смещение произошло именно в России. В других странах к лету ситуация более-менее нормализовалась после «отчетливой весенней волны». Чепурнов выразил надежду, что к концу июня заболеваемость пойдет на спад, поскольку при теплой погоде коронавирус «совершенно отчетливо начинает плохо культивироваться».