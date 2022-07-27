Вирусолог рассказал, когда ВОЗ может завершить пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения может объявить об окончании пандемии коронавируса через несколько месяцев. Такое мнение РИА «Новости» высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Пандемия продолжается и будет еще продолжаться достаточно долго, хотя я не исключаю, что Всемирная организация здравоохранения может объявить об окончании пандемии, но не скоро, я думаю, это еще займет несколько месяцев», — заявил Альтштейн.

Появление нового подвида «омикрона» свидетельствует о скором окончании пандемии, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он назвал текущий всплеск «хвостом» пандемии, который не опасен и не требует введения дополнительных ограничений в России.

Роспотребнадзор напомнил о необходимости ревакцинации от коронавируса раз в полгода. За последнюю неделю увеличилось количество заболевших COVID-19, отметили в ведомстве.