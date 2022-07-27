Вирусолог рассказал, когда ВОЗ может завершить пандемию коронавируса
Вирусолог Альтштейн: ВОЗ может объявить об окончании пандемии через несколько месяцев
Всемирная организация здравоохранения может объявить об окончании пандемии коронавируса через несколько месяцев. Такое мнение РИА «Новости» высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Пандемия продолжается и будет еще продолжаться достаточно долго, хотя я не исключаю, что Всемирная организация здравоохранения может объявить об окончании пандемии, но не скоро, я думаю, это еще займет несколько месяцев», — заявил Альтштейн.
Появление нового подвида «омикрона» свидетельствует о скором окончании пандемии, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он назвал текущий всплеск «хвостом» пандемии, который не опасен и не требует введения дополнительных ограничений в России.
Роспотребнадзор напомнил о необходимости ревакцинации от коронавируса раз в полгода. За последнюю неделю увеличилось количество заболевших COVID-19, отметили в ведомстве.