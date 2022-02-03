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    03 февраля 2022, 07:26

    Вирусолог рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

    Вирусолог Щелканов: к концу февраля мы выйдем из пика заболеваемости COVID-19

    Максим Зинкин

    Профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов в беседе с РИА «Новости» выразил мнение, что пик заболеваемости коронавирусом пойдет на спад в конце февраля-начале марта, а следующий всплекс числа больных начнется марте–апреле.

    Вирусолог рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

    Он заявил, что выступает против нумерации волн коронавируса, так как в такой большой стране, как Россия, много разных пиков заболеваемости. Щелканов предложил называть нынешний пик заболеваемости зимним.

    «Мы знаем, что все ОРЗ начинают „расти“ в зависимости от широты в сентябре — октябре. Затем во время январских праздников наступает некий локальный минимум», — сказал вирусолог.

    Это связано с тем, что в период выходных дней население не хочет тратить свободное время на посещение медицинских учреждений, за исключением самых тяжелых случаев болезни.

    Он считает, что к концу февраля — началу марта Россия выйдет из пика заболеваемости.

    Ранее главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в ближайшие время заболеваемость «омикрон»-штаммом выйдет свой пик.