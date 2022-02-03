Вирусолог рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

Профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов в беседе с РИА «Новости» выразил мнение, что пик заболеваемости коронавирусом пойдет на спад в конце февраля-начале марта, а следующий всплекс числа больных начнется марте–апреле.

Он заявил, что выступает против нумерации волн коронавируса, так как в такой большой стране, как Россия, много разных пиков заболеваемости. Щелканов предложил называть нынешний пик заболеваемости зимним.

«Мы знаем, что все ОРЗ начинают „расти“ в зависимости от широты в сентябре — октябре. Затем во время январских праздников наступает некий локальный минимум», — сказал вирусолог.

Это связано с тем, что в период выходных дней население не хочет тратить свободное время на посещение медицинских учреждений, за исключением самых тяжелых случаев болезни.

Он считает, что к концу февраля — началу марта Россия выйдет из пика заболеваемости.

Ранее главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в ближайшие время заболеваемость «омикрон»-штаммом выйдет свой пик.