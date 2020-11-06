Вирусолог рассказал, когда начнется и сколько продлится коронавирусное плато

Плато по числу заразившихся коронавирусом начнется в ближайшее время и продлится до весны следующего года. Таким мнением поделился вирусолог Анатолий Альштейн.

«Я думаю, что мы достигнем плато в ближайшее уже время, и так, на этом плато, с небольшими колебаниями, будем жить до весны», — рассказал РБК профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

Также вирусолог пояснил, что смертность от коронавируса значительно снизилась по сравнению с показателями прошлой весны. Она упала как минимум в три-четыре раза.

Об этом же заявила телеведущая Елена Малышева. Она написала, что коронавирус в реальности не так страшен, как о нем думают. Риск умереть от COVID-19 составляет 0,04%. Такие же показатели у сезонного гриппа. Более того, дети почти не умирают от коронавируса, а если и болеют COVID-19, то чаще всего в легкой форме или вообще без симптомов. Заболеть повторно тоже почти невозможно: в мире зафиксировали всего пару десятков таких случаев. Так Малышева попыталась успокоить своих подписчиков в Instagram. Сама телеведущая демонстративно гуляет без маски на публике, за что получает сотни негативных комментариев от здравомыслящих подписчиков.