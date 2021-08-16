Вирусолог рассказал, какие пациенты чаще всего страдают от постковидного синдрома

Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, какие пациенты чаще всего страдают от постковидного синдрома. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«Есть такое понятие, как продленный ковид у групп риска, у кого заболевание протекает тяжело: сахарный диабет, онкозаболевания, ожирение, гипертоническая болезнь — эти болезни располагают к продленным симптомам коронавирусной инфекции. Нужна ранняя диагностика и назначение адекватной терапии», — сообщил специалист.

Он добавил, что в реабилитации нуждаются все переболевшие коронавирусом. Люди должны выполнять дыхательные упражнения, больше двигаться, пить вещества, улучшающие обменные процессы, а также проводить профилактику тромбозов.