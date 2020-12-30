Вирусолог рассказал, как спиртное влияет на вакцину от COVID-19
Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал, как употребление спиртного влияет действие прививки от COVID-19, пишет сайт URA.ru.
По словам специалиста, из-за алкоголя эффективность вакцины может снизиться.
«Алкоголь довольно токсичен для печени. Печень один из основных регуляторов иммунитета, поэтому ее интоксикация приведет к ослаблению этих функций», — подчеркнул Чепурнов.
Он заметил, что одна доза спиртного по-разному влияет на каждый организм. Для кого-то и маленькое количество выпитого алкоголя может оказаться токсичным. Вирусолог добавил, что из-за воздействия спиртного у человека иначе начинает работать иммунная система.