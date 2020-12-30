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    30 декабря 2020, 10:59

    Вирусолог рассказал, как спиртное влияет на вакцину от COVID-19

    Полина Петрова

    Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал, как употребление спиртного влияет действие прививки от COVID-19, пишет сайт URA.ru.
    Вирусолог рассказал, как спиртное влияет на вакцину от COVID-19

    По словам специалиста, из-за алкоголя эффективность вакцины может снизиться.

    «Алкоголь довольно токсичен для печени. Печень один из основных регуляторов иммунитета, поэтому ее интоксикация приведет к ослаблению этих функций», — подчеркнул Чепурнов.

    Он заметил, что одна доза спиртного по-разному влияет на каждый организм. Для кого-то и маленькое количество выпитого алкоголя может оказаться токсичным. Вирусолог добавил, что из-за воздействия спиртного у человека иначе начинает работать иммунная система.