Вирусолог рассказал, как спиртное влияет на вакцину от COVID-19

По словам специалиста, из-за алкоголя эффективность вакцины может снизиться.

«Алкоголь довольно токсичен для печени. Печень один из основных регуляторов иммунитета, поэтому ее интоксикация приведет к ослаблению этих функций», — подчеркнул Чепурнов.

Он заметил, что одна доза спиртного по-разному влияет на каждый организм. Для кого-то и маленькое количество выпитого алкоголя может оказаться токсичным. Вирусолог добавил, что из-за воздействия спиртного у человека иначе начинает работать иммунная система.