Вирусолог рассказал, как пандемия будет развиваться в России

По словам специалиста, Россия движется по своему собственному сценарию.

«Это уже четвертый сценарий. Неблагополучный сценарий — это испанский или итальянский. Более менее благополучный — это китайский и южно-корейский. Третий — парадоксальный вариант, как в Англии и США. Это когда много больных, но мало смертей. Пессимисты могут считать, что у нас статистика не очень достоверная, а оптимисты — что принятые правительством жесткие меры по китайскому образцу дали вот такой эффект», — заявил Ершов.

Вирусолог считает, что делать прогнозы касательно развития пандемии в нашей стране пока рано. Необходимо подождать еще примерно неделю, чтобы понять, как развивается коронавирус. Спустя семь дней станет понятно, увеличивается число зараженных или снижается.

Напомним, в России число заразившихся приблизилось к 3500 человек. Погибли от вируса 30 пациентов, 235 выздоровели.Тестов провели более 500 тысяч.