Вирусолог рассказал, как нехватка витаминов влияет на течение COVID-19
Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов рассказал, как нехватка витаминов влияет на течение коронавируса, пишет сайт URA.ru.
Он пояснил, что недостаток незаменимых аминокислот, ряда металлов и витаминов в организме плохо влияет на его работу. По словам Нетесова, отсутствие важных элементов в еде приводит к ухудшению функционирования пищеварительной, энергетической и других систем.
В результате иммунитет ослабляется, и ему становится тяжелее справляться с инфекциями и их последствиями в виде разрушенных клеток, которые поражаются вирусами. По этой причине болезнь протекает тяжело и с различными осложнениями.