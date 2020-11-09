Вирусолог рассказал, как нехватка витаминов влияет на течение COVID-19

Он пояснил, что недостаток незаменимых аминокислот, ряда металлов и витаминов в организме плохо влияет на его работу. По словам Нетесова, отсутствие важных элементов в еде приводит к ухудшению функционирования пищеварительной, энергетической и других систем.

В результате иммунитет ослабляется, и ему становится тяжелее справляться с инфекциями и их последствиями в виде разрушенных клеток, которые поражаются вирусами. По этой причине болезнь протекает тяжело и с различными осложнениями.