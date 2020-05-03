Вирусолог рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что нельзя исключить ни один из способов передачи 2019-nCoV, в том числе и через еду.

«Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но есть и через кишечник. Есть такой компонент… Это все — фекально-оральный путь заражения. Не могу сказать, насколько — в процентном отношении — он значимый, но опасность представляет», — указал академик.

Он отметил, что тут помогут классические методы. «Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников», — заявил Ершов.

По его словам, не стоит забывать мыть руки после туалета, особенно в этом плане следует следить за детьми. «Самый сложный вопрос — с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку», — пояснил он.