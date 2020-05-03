    03 мая 2020, 01:48

    Вирусолог рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты

    Александра Каширина

    Классические методы, такие как кипячение, дезинфекция продуктов и мытье рук помогут не заразиться коронавирусом через еду и воду. Об этом эфире НСН рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.
    Вирусолог рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что нельзя исключить ни один из способов передачи 2019-nCoV, в том числе и через еду.

    «Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но есть и через кишечник. Есть такой компонент… Это все — фекально-оральный путь заражения. Не могу сказать, насколько — в процентном отношении — он значимый, но опасность представляет», — указал академик.

    Он отметил, что тут помогут классические методы. «Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников», — заявил Ершов.

    По его словам, не стоит забывать мыть руки после туалета, особенно в этом плане следует следить за детьми. «Самый сложный вопрос — с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку», — пояснил он.