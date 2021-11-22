Вирусолог рассказал об отличиях между интраназальной и внутримышечной вакциной

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о том, что интраназальная вакцина безопаснее внутримышечной. Этим он поделился с агентством URA.RU.

«Уже много граждан вакцинировались так. Побочных эффектов меньше. Это менее опасно, чем внутримышечное введение», — объяснил биолог.

Он отметил, что препарат прошел проверки, во время которых оказался мягче, чем внутримышечные вакцины, судя по реакции организма. В остальном же такой способ прививки ничем не отличается от стандартного.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин решил принять участие в испытаниях этой вакцины. Анатолий Альтштейн предположил, что желание президента принять участие в тестировании нововведения повысит общий уровень доверия граждан к такой вакцине и стимулирует их не бояться проходить ревакцинацию в том числе таким способом.