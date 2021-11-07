Вирусолог раскритиковал антиваксеров и выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса

Россиян пора принудительно прививать от коронавируса. Особенно негативно на ситуацию влияют антиваксеры и поддержка медиков в некоторых случаях. Об этом сообщил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

Вирусолог подчеркнул, что противники вакцинации приводят абсурдные доводы, а их поддержка со стороны некоторых врачей только усугубляет ситуацию. Поэтому, по его мнению, пора вводить обязательную вакцинацию.

«Вот могут меня там распять просто, но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать (привиться — прим. ред.)», — пояснил вирусолог в эфире «Радио России».

Врач уточнил, что в России прогрессирует «дельта»-штамм коронавируса. И чтобы победить его, необходимо вакцинировать до 80% населения. Иначе начнут распространяться другие мутации, которые потребуют привить уже до 90% россиян. Сейчас вакцинация считается самым эффективным способом борьбы с распространением коронавируса.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее объяснил, что количество россиян, которые вакцинируются от коронавируса, выросло в четыре-пять раз.