Вирусолог РАН заявил о способности коронавируса мутировать два раза в неделю

Накануне в Китае зафиксировали новый эпицентр распространения COVID-19. Уточняется, что он находится на северо-востоке страны в провинции Цзилинь. За минувший день в этом регионе было зарегистрировано более сотни случаев инфицирования.

Как считает Шестопалов, происходящее вполне закономерно. Ученый уверен, что в скором будущем вирус начнет мутировать быстрее.

«Коронавирус — это ОРЗ. Он пришел всерьез и надолго. Новые его варианты будут возникать два раза в неделю. Нельзя назвать это вспышкой. Просто диагностировали и выявили распространение», — уточнил Шестопалов.

Специалист объяснил, что в настоящий момент в Китае холодно. В стране нет центральных систем отопления, люди мерзнут и легче заболевают.