Вирусолог РАН выступил за признание противников вакцинации террористами

Пропагандирующие отказ от вакцинации должны ответить за смерть людей, которые отказались от прививки и заболели ковидом. Для этого абсурдные слова об опасности вакцины нужно приравнять к терроризму. Как сообщило Ura.ru, с таким заявлением выступил член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков.

Он отметил, что дезинформация расходится очень быстро, но бывает так, что ее начинают поддерживаться врачи и профессора.

«Эта чушь поддерживается неграмотными или полуграмотными людьми, и еще хуже, когда это поддерживается врачами и какими-то профессорами. Давайте их (антипрививочников — прим. ред.) запишем в террористы, и пускай они попробуют дергаться», — подчеркнул Петр Чумаков.

Это не первое заявление вирусолога о необходимости делать прививки. На минувшей неделе Петр Чумаков заявил, что вакцинация в России должна стать принудительной. Он пояснил, что для подавления штамма «дельта», который сейчас превалирует в стране, вакцинировано должно быть 80% населения. При следующей мутации возбудителя прививки должны будут поставить уже 90% россиян.