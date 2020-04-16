Вирусолог прокомментировал возможность заражения коронавирусом через порез после бритья

По словам вирусолога, еще не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусной инфекцией через кровь. Поэтому не стоит переживать о попадании вируса в ранку после бритья.

«Опасение заражения коронавирусом через микропорезы не стоит внимания. Это настолько придуманный путь, который не имеет значения вообще для эпидемиологии в данном случае. Нет данных, чтобы он передавался через кровь, нет случаев, чтобы когда-то у человека взяли кровь, перелили кому-то и заразили как, например, при гепатите B, C. Это из серии «если бы он вёз патроны», — пояснил Ларичев.

Заражение воздушно-капельным путем гораздо опаснее. Когда человек чихает или кашляет, вирус распространяется не сам по себе, не вириончиками летит, а в виде капелек слюны, слизи и так далее. Поэтому необходимо носить маски. Они защищают непосредственно от капель, а не от самого вируса.