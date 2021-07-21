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    21 июля 2021, 11:21

    Вирусолог прокомментировал слова главы ВОЗ о появлении более опасного штамма коронавируса

    Полина Гребенщикова

    Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в дальнейшем могут появиться новые штаммы коронавируса, еще более опасные, чем индийский штамм. Об этом Lenta.ru поговорила с профессором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексеем Аграновским.

    Вирусолог прокомментировал слова главы ВОЗ о появлении более опасного штамма коронавируса

    Гебрейесус заявил, что чем больше людей болеет ковидом, тем больше вероятность появления нового штамма опаснее предыдущих.

    По словам Аграновского, такая вероятность есть, хоть она и не очень велика. Он подтвердил, что ситуация может сложиться неблагоприятно, если будет болеть много людей.

    «Отбираются такие мутации, как в штамме „дельта“, чтобы лучше лепиться на слизистые оболочки и стать более заразным. Но могут возникать самые разные варианты, и все это зависит исключительно от количества вируса в популяции», — сказал специалист.

    Он подчеркнул, что во многом ситуация зависит от успешности вакцинации. На данный момент все существующие вакцины защищают от всех штаммов, и если люди будут прививаться активнее, это предотвратит новые мутации вируса.