Вирусолог прокомментировал слова главы ВОЗ о появлении более опасного штамма коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в дальнейшем могут появиться новые штаммы коронавируса, еще более опасные, чем индийский штамм. Об этом Lenta.ru поговорила с профессором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексеем Аграновским.

Гебрейесус заявил, что чем больше людей болеет ковидом, тем больше вероятность появления нового штамма опаснее предыдущих.

По словам Аграновского, такая вероятность есть, хоть она и не очень велика. Он подтвердил, что ситуация может сложиться неблагоприятно, если будет болеть много людей.

«Отбираются такие мутации, как в штамме „дельта“, чтобы лучше лепиться на слизистые оболочки и стать более заразным. Но могут возникать самые разные варианты, и все это зависит исключительно от количества вируса в популяции», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что во многом ситуация зависит от успешности вакцинации. На данный момент все существующие вакцины защищают от всех штаммов, и если люди будут прививаться активнее, это предотвратит новые мутации вируса.