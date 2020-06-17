Вирусолог прокомментировал новую вспышку коронавируса в Пекине

«Я не видел данных, что это новый коронавирус. Это тот же самый коронавирус — COVID-19. Он никуда не денется. Он может упасть до очень низких цифр, но где-то обязательно будут идти цепочки заражений. Это тот же самый вирус. Из того, что я читал, в Пекине принимаются противоэпидемические меры, но чрезвычайного положения там нет», — заявил вирусолог.

По словам Альтштейна, ожидать вторую волну заражений стоит осенью. Он отметил, что до изобретения вакцины вспышки будут появляться постоянно.

Он также отметил, что некоторые ограничительные меры в странах были чересчур сильными, однако хорошо, что это помогло спасти многих людей. Эксперт подчеркнул, что сравнивать смерть от коронавируса с гриппом или чем-то другим — неправильно.

«Смерть от COVID вызывается вирусом, который быстро распространяется. Если мы будем просто наблюдать, как сегодня умрет 100 человек, завтра — 200, а потом — 800, что же будет? Смерть от инфекционного заболевания — к ней современный человек не может спокойно относиться, и не должен. Нужно искать меры, которые помогут сдержать вирус», — пояснил Альтштейн.