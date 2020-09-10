Вирусолог предупредил о подъеме заболеваемости коронавирусом

Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов предупредил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России по причине снятия ограничений и завершения сезона отпусков.

10 сентября специалисты Минздрава сообщили о вспышках COVID-19 в 11 регионах страны. Наибольшее число новых случаев заражения выявили в столице, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Ростовской областях. Как отметил Чепурнов, медики знали заранее о таком развитии событий, пишет сайт Ura.ru.

«Мы и не наблюдали сильного снижения. А сейчас началось усиление случаев заболеваний. На это повлияли не погодные изменения, а снятые ограничения. Кроме этого, многие люди съездили отдохнуть, где общались друг с другом», — уточнил эксперт.

По мнению ученого, рост заболеваемости в ближайшем будущем будет лишь продолжаться. Он напомнил, что скоро придут сезонные болезни. Специалистам будет сложнее проводить анализ и определять коронавирус среди схожих заболеваний.

Чепурнов добавил, что возвращение на карантин является плохой затеей. Самоизоляция тоже вызывает проблемы со здоровьем и психикой, у людей повышается стресс. Он заключил, что лучшим вариантом будет соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и тщательно мыть руки.