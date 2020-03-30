Вирусолог предсказала новую волну коронавируса

Что касается волн вируса, то это вполне возможно. Как и любое респираторное заражение, оно идет волнообразно Ольга Карпова завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ

По словам специалиста, как правило, подобные респираторные заболевания «проходят весной, а к лету заканчиваются». Вопрос в том, появятся ли новые зараженные осенью.

Для этого коронавирус должен переждать лето, так же, «как это делает вирус гриппа в водоплавающих птицах».

Завкафедрой вирусологии рассказала, что информация о повторном заражении COVID-19 не получила научного подтверждения.

«Известно, что иммунитет вырабатывается, и это хорошо», — добавила она.

В МГУ, сообщила вирусолог, разрабатывают универсальную вакцину, которую можно будет использовать против сразу нескольких коронавирусов.