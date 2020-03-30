    30 марта 2020, 04:31

    Вирусолог предсказала новую волну коронавируса

    Кирилл Фролов

    Коронавирус может стать сезонным заболеванием подобно гриппу. В этом случае пандемия закончится к лету, но осенью начнется новая волна. Об этом RT сообщила завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.
    Вирусолог предсказала новую волну коронавируса

    Что касается волн вируса, то это вполне возможно. Как и любое респираторное заражение, оно идет волнообразно

    Ольга Карповазавкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ

    По словам специалиста, как правило, подобные респираторные заболевания «проходят весной, а к лету заканчиваются». Вопрос в том, появятся ли новые зараженные осенью.

    Для этого коронавирус должен переждать лето, так же, «как это делает вирус гриппа в водоплавающих птицах».

    Завкафедрой вирусологии рассказала, что информация о повторном заражении COVID-19 не получила научного подтверждения.

    «Известно, что иммунитет вырабатывается, и это хорошо», — добавила она.

    В МГУ, сообщила вирусолог, разрабатывают универсальную вакцину, которую можно будет использовать против сразу нескольких коронавирусов.