Вирусолог предсказала новую волну коронавируса
Коронавирус может стать сезонным заболеванием подобно гриппу. В этом случае пандемия закончится к лету, но осенью начнется новая волна. Об этом RT сообщила завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.
Что касается волн вируса, то это вполне возможно. Как и любое респираторное заражение, оно идет волнообразноОльга Карповазавкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ
По словам специалиста, как правило, подобные респираторные заболевания «проходят весной, а к лету заканчиваются». Вопрос в том, появятся ли новые зараженные осенью.
Для этого коронавирус должен переждать лето, так же, «как это делает вирус гриппа в водоплавающих птицах».
Завкафедрой вирусологии рассказала, что информация о повторном заражении COVID-19 не получила научного подтверждения.
«Известно, что иммунитет вырабатывается, и это хорошо», — добавила она.
В МГУ, сообщила вирусолог, разрабатывают универсальную вакцину, которую можно будет использовать против сразу нескольких коронавирусов.