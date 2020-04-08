Вирусолог предсказал возможные сроки окончания пандемии в России

«Все идет достаточно безболезненно. У нас всего 7,5 тысячи зараженных людей на вчерашнее число и всего 58 смертей. Такой низкой смертности, как у нас, по-моему, нигде больше нет. У нас — меньше 1%. Когда я это считаю, то отхожу на неделю назад, потому что умирают те, кто заразился, по крайней мере, неделю тому назад», — отметил Альштейн.

По прогнозам вирусолога, эпидемию, вероятно, удастся ликвидировать к маю.

«Эпидемия течет очень по-разному в разных странах. У нас есть восемь стран-рекордсменов, где много десятков тысяч или даже больше 100 тысяч зараженных. США — на первом месте с 300 тысячами. В целом летальность, если брать соотношение зараженных и умерших, — высокая, порядка 8%. Но в целом ряде стран совсем другая ситуация, и мы — в числе этих стран. У нас и общее количество выявленных больных относительно невелико, хотя мы применяем очень много тест-систем и проводим обследования, и умерших у нас очень мало. Всего 58 человек. Это дает летальность меньше 1%», — заключил Альштейн.