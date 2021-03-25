Вирусолог предсказал сроки начала третьей волны коронавируса в России

Ближайшие две недели покажут, придет ли новая волна коронавируса. Так считает профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов, его слова привело Ura.ru.

«Ближайшие полмесяца покажут, как будут развиваться события. Это период, относящийся к весеннему подъему», — отметил он.

Все зависит от реального числа россиян, переболевших ковидом, и темпов вакцинации. Если перенесших инфекцию много, весенняя вспышка будет не критичной. Однако при низких темпах вакцинации населения, которые наблюдаются сейчас, кампания не принесет результата даже к осени, заметил вирусолог.

«Мы надеемся на активизацию прививочной кампании», — сказал главный внештатный специалист Минздрава России по медпрофилактике УрФО Сергей Токарев.

По его словам, интерес к вакцинации вырос после того, как президент России Владимир Путин сделал прививку.

Путин привился от коронавируса 22 марта. Лидер страны чувствует себя хорошо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Никаких побочных эффектов на второй день после вакцинации нет.