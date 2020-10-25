Вирусолог предсказал пик заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость коронавирусом достигнет пиковых значений в России через две недели, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его мнению, пика стоит ждать 7 ноября, после чего эпидемия выйдет на плато.

Когда инфекция пойдет на спад, ученый не уточнил. В сутки на пике могут регистрировать по 20 тысяч новых больных, заявил «Известиям» Альтштейн. Рост выявленных случаев, по его словам, отчасти связан с увеличением объемов тестирования, когда в статистику попадают «те, у кого инфекция есть, но симптомов нет».

Ситуацию в Москве вирусолог назвал сложной, но не чрезвычайной. В столице, как и весной, выявляют больше всего новых случаев заражения.

Альтштейн призвал «вести себя максимально спокойно, понимать, что перед нами не чума, и мы эту инфекцию переживем».

Для защиты от коронавируса он призвал носить маски и перчатки в общественных местах, соблюдать дистанцию, мыть руки, а также по возможности изолироваться от окружающих.

Альтштейн — известный вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в котром разработали первую зарегистрированную вакцину от COVID-19.