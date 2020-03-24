Вирусолог предположил, когда распространение коронавируса пойдет на спад

По словам Альтштейна, в настоящее время прошло около шести или восьми генераций коронавируса. Он уточнил, что пандемия должна закончится лишь после 20. Из такой оценки следует, что распространение инфекции еще не перешло средний порог.

Эксперт обратил внимание на то, что пока нельзя определить период спада заболеваний. Предполагается, что он наступит в середине-конце мая, когда смертность будет сокращаться.

Альтшейн порекомендовал следовать мерам карантина и не поддаваться панике.

«Это самое эффективное, что можно в этих условиях делать», — подчеркнул профессор.