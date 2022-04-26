Вирусолог предположил, что в РФ есть единичные случаи гепатита нового типа

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов обсудил с Общественной службой новостей сообщение о том, что в 12 странах обнаружен новый гепатит неизвестного происхождения.

«Я не исключаю, что вирус уже в России. Просто у нас выявляемость менее развита и в медучреждениях пока нет достаточной настороженности. Не исключено, что какие-то единичные случаи есть и у нас», — цитирует Чепурнова ИА Nation News.

По его словам, сейчас появится больше понимания, из Минздрава разойдутся инструктирующие документы и специалисты будут на что-то уделять больше внимания. Он допустил, что и в РФ обнаружат случаи нового гепатита.