Вирусолог предложил прививать детей от коронавируса

В России распространяются новые штаммы коронавируса, которые являются более заразными. Поэтому в стране пора начинать вакцинацию детей, заявил Ura.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Вирусолог объяснил, что раньше дети почти не болели, но сейчас появляются более заразные штаммы, которые могут представлять опасность и для несовершеннолетних.

«Есть впечатление, что эти заразные штаммы настолько хорошо липнут на рецепторы, что даже относительно малого количества молекул рецептора достаточно, чтобы они вызвали заболевания», — поделился своими соображениями специалист.

Аграновский заявил, что не видит проблем с вакцинами, которые сейчас применяют в стране. Но прежде чем делать прививки детям, нужно провести исследование и определить, какой из препаратов лучше подходит.

Осенью в России может появиться детская вакцина от коронавируса. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что детям в возрасте восьми-девяти лет уже пробовали делать интраназальную прививку. Никаких побочных эффектов у школьников не возникло.