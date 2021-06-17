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    17 июня 2021, 11:54

    Вирусолог подтвердил, что некоторые пациенты страдают бессонницей после коронавируса

    Дарья Морозова

    Вирусолог Алексей Черновский рассказал, что часть пациентов, перенесших коронавирус, страдает от бессонницы, передала «Вечерняя Москва».

    Вирусолог подтвердил, что некоторые пациенты страдают бессонницей после коронавируса

    По его словам, ученые провели исследование и выяснили, что последствие в виде нарушения сна появляется примерно у 20% перенесших инфекцию.

    «Иностранные исследователи даже вывели отдельный термин — „коронасомния“. Он родился от сочетания слов „коронавирус“ и „инсомния“ (бессонница)», — добавил Черновский.

    Также он отметил, что в пандемию бессонница возникает часто, и это далеко не всегда связано с вирусом. Причиной этого может быть и стресс, которые испытывают многие люди из-за напряженной обстановки.

    «Все мы прекрасно понимаем, что при коронавирусе человек страдает как физически, так и эмоционально», — подчеркнул Черновский.

    Эксперт добавил, что кроме бессонницы, люди также чаще страдают от психических расстройств.

    Ранее вирусолог РАН Александр Шестопалов скептически отнесся к предположению о том, что простуда защищает организм от коронавируса.

    Шестопалов рассказал, что теоретически такое возможно, но сработает далеко не всегда. Он добавил, что простуда может ослабить организм еще сильнее, что приведет к тяжелому течению коронавируса.