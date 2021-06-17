Вирусолог подтвердил, что некоторые пациенты страдают бессонницей после коронавируса

Вирусолог Алексей Черновский рассказал, что часть пациентов, перенесших коронавирус, страдает от бессонницы, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, ученые провели исследование и выяснили, что последствие в виде нарушения сна появляется примерно у 20% перенесших инфекцию.

«Иностранные исследователи даже вывели отдельный термин — „коронасомния“. Он родился от сочетания слов „коронавирус“ и „инсомния“ (бессонница)», — добавил Черновский.

Также он отметил, что в пандемию бессонница возникает часто, и это далеко не всегда связано с вирусом. Причиной этого может быть и стресс, которые испытывают многие люди из-за напряженной обстановки.

«Все мы прекрасно понимаем, что при коронавирусе человек страдает как физически, так и эмоционально», — подчеркнул Черновский.

Эксперт добавил, что кроме бессонницы, люди также чаще страдают от психических расстройств.

Ранее вирусолог РАН Александр Шестопалов скептически отнесся к предположению о том, что простуда защищает организм от коронавируса.

Шестопалов рассказал, что теоретически такое возможно, но сработает далеко не всегда. Он добавил, что простуда может ослабить организм еще сильнее, что приведет к тяжелому течению коронавируса.