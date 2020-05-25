Вирусолог перечислил опасные для больных COVID-19 препараты

Заболевшие легкой формой коронавирусной инфекции нового типа могут лечиться дома. Однако многие из них не следуют указаниям врачей, и вместо рекомендованных препаратов используют более привычные лекарства.

Хорошо знакомые средства от простуды могут быть не только бесполезны, но и вредны для здоровья. Об этом газете «Вечерние новости» рассказала врач-вирусолог Надежда Жолобак.

«Это в первую очередь так называемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, виклофенак и напроксен. Почему? Опыт французских и итальянских исследователей свидетельствует о том, что эти препараты не только не помогают, а делают организм еще более восприимчивым к вирусу. Поэтому никаких аспиринов», — подчеркнула врач.

Перечисленные лекарства могут создать благотворную среду для инфекции. Она проникнет дальше в легкие, что приводит к пневмонии и поражению альвеол.

Надежда Жолобак сообщила, что единственным средством, которое могут использовать россияне, является парацетамол. Но лучше не принимать и его, так как его действие не до конца изучено и последствия предсказать трудно.

Вирусолог также посоветовала не использовать болеутоляющие средства и любые анальгетики.

Первые результаты применения вакцин, которую разрабатывает Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), появятся не раньше осени. Затем ученым придется убедиться в безопасности препарата. Это при условии, что, хотя бы одна из разработок станет успешной.