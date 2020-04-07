    07 апреля 2020, 21:51

    Вирусолог ответил Путину на предложение сократить нерабочие дни

    Кирилл Фролов

    Президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с экспертами, посвященное эпидемии коронавируса и мерам по ее профилактике. Глава государства спросил специалистов, можно ли сократить период «вынужденных отпусков», установленный до конца апреля, сообщила пресс-служба Кремля.
    Вирусолог ответил Путину на предложение сократить нерабочие дни

    Директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев предложил Путину вернуться к этому вопросу «через неделю, когда у нас пройдет инкубационный период после разобщения», и будет понятно, как распространяется заболевание.

    Вирусолог рассказал, что более 80% инфицированных в России переносят болезнь в легкой форме, 15% — в тяжелой, 5% случаев могут быть смертельными.

    При этом особенностью нынешней эпидемии является длительный инкубационный период (14 дней) и то, что у некоторых носителей вируса заражение протекает бессимптомно. При этом они сами становятся переносчиками COVID-19.

    Кутырев назвал три модели борьбы с коронавирусом:

    — пассивная, которую можно наблюдать в Африке;

    — запаздывающая («ярко проявилось и в Европе, и в Соединенных Штатах»);

    — опережающая модель, которая, по словам эксперта, наблюдается в России.