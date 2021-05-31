Вирусолог оценил возможность появления COVID-26 и COVID-32

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил возможность появления COVID-26 и COVID-32, сообщил канал «Звезда».

Сегодня есть большое число штаммов коронавируса, в целом их более полутора тысяч. Недавно в Сети появилась информация об угрозе возникновения COVID-26 и COVID-32. По словам Викулова, говорить о таких видах инфекции в настоящий момент странно.

«Название COVID-19 присвоено ВОЗ по дате открытия идентификации нового коронавируса. Как можно говорить про 32, когда мы живем в 21 году? Прогнозировать на 11 лет вперед никто из специалистов не будет», — уточнил вирусолог.

Он заметил, что появление новых штаммов никак не повлияло на способы диагностики и лечения, а также профилактики коронавируса. Их число может расти, это обусловлено особенностями РНК-содержащих вирусов.