Вирусолог оценил решение AstraZeneca работать с создателями «Спутника V»
Вирусолог, экс — заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов отреагировал на решение британской фармацевтической компании AstraZeneca сотрудничать с разработчиками вакцины от COVID-19 «Спутник V», пишет сайт RT.
«Сложно оценить, кроме как положительно. Само по себе такое сотрудничество послужит признанием авторитета вакцины», — поделился мнением специалист.
По словам Чепурнова, такой союз ученых может стать интересным как для Великобритании, так и для России. Вирусолог уверен, что согласие AstraZeneca работать с нашей страной, говорит о ценности российских специалистов.