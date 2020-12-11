Вирусолог оценил решение AstraZeneca работать с создателями «Спутника V»

«Сложно оценить, кроме как положительно. Само по себе такое сотрудничество послужит признанием авторитета вакцины», — поделился мнением специалист.

По словам Чепурнова, такой союз ученых может стать интересным как для Великобритании, так и для России. Вирусолог уверен, что согласие AstraZeneca работать с нашей страной, говорит о ценности российских специалистов.