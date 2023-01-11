Здоровье 11 января 2023, 21:55 Вирусолог оценил последствия одновременного заражения гриппом и коронавирусом Вирусолог Викулов: одновременное заражение гриппом и коронавирусом дает тяжелое течение РИА «Новости»

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При одновременном заражении гриппом и коронавирусом болезнь может протекать в более тяжелой форме. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

«В большинстве случаев заболевание может протекать в более тяжелой форме при сочетании грипп плюс COVID. Особенно у людей из групп повышенного риска. Такие случаи регистрируются, учитывая, что грипп и COVID — это массовые заболевания», — сказал он.

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Викулов подчеркнул, что никаких исследований по этому вопросу никто не проводили. Но речь может идти о сотнях людей — учитывая количество заболевших гриппом и ковидом в целом.

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Врач отметил, что при двух инфекциях человеку назначат комбинированную схему терапии — противогриппозные препараты и средства с антиковидными свойствами.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. Показатель за неделю упал на 52%. В общей сложности заболели более 580 тысяч человек.