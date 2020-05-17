    17 мая 2020, 15:35

    Вирусолог оценил опасность коронавируса для беременных

    Алена Макаренко

    Коронавирус опасен для беременных. Однако это не значит, что в ближайшее время будет всплеск новорожденных с различными патологиями. Так считает заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного университета Михаил Щелканов, сообщило агентство Ura.ru.
    Вирусолог оценил опасность коронавируса для беременных

    «Острые респираторные заболевания представляют опасность и для женщин, и для плода», — заявил он.

    Тем не менее это самое обычное эпидемическое положение, отметил Щелканов. По его словам, новый коронавирус просто протекает более тяжело клинически.

    Пока что статистика о малышах с врожденными пороками из-за коронавируса только собирается. На данный момент медики не зафиксировали «ничего опасного».

    «Я не думаю, что нас ждет волна каких-то уродств, полученных именно в утробе. Во всяком случае до сих пор такого не наблюдалось», — добавил собеседник агентства.

    Ранее эту точку зрения подтвердил академик РАН Марк Курцер. Он заявил, что, как правило, плод не болеет коронавирусной инфекцией. К тому же не зафиксирован ни один случай с пороками в развитии среди новорожденных.