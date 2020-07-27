Вирусолог оценил необходимость вакцинации от COVID-19 для диабетиков

Российский вирусолог Александр Гинцбург оценил необходимость вакцинации от COVID-19 для людей, страдающих сахарным диабетом.

Специалисты из Калифорнийского университета выяснили, что этот недуг повышает в 12 раз риск смерти при коронавирусе. Согласно статистике последних нескольких месяцев, заболевание по вероятности риска стоит на одной ступени с сердечно-сосудистыми недугами.

Гинцбург подтвердил эту информацию, отметив, что о такой опасности было известно и ранее, пишет ИА Nation News.

«Я не знаю, кто это считал, во всяком случае не я, но то, что хронические заболевания, в том числе диабет и сердечно-сосудистые увеличивают риск, и так известно. Когда китайцы сказали, что у них началась пандемия, диабетики оказались в группе риска по причине ослабленной дыхательной функции», — подчеркнул он.

Специалист подчеркнул, что людям с такими заболеваниями необходимо пройти вакцинацию от коронавируса при первой же появившейся возможности.