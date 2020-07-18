Вирусолог отказался относить сыпь к основным симптомам COVID-19

Он обратил внимание на статью испанских ученых в научном журнале JAMA Dermatology. В ней говорится, что не все пациенты имеют этот симптом, а только часть больных.

«Это означает, что этот симптом, возможно, не присущ самой коронавирусной болезни, а возможно, что это смешанная инфекция», — отметил вирусолог.

Нетесов объяснил, какой может быть смешанная инфекция. Существует энтеровирус, который вызывает болезнь рук, ног и рта, и он же вызывает сыпь в ротовой полости.

Испанские ученые не уверены в происхождении сыпи от коронавируса, обратил внимание вирусолог.

«С большой степенью вероятности, просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция. Именно из-за этого далеко не у всех она (сыпь — прим. ред.) и наблюдается», — подытожил он.

Ранее испанские исследователи обнаружили один из новых ранних признаков коронавирусной инфекции. У пациентов наблюдалась энантема в ротовой полости — высыпания на слизистой оболочке. Высыпания в полости рта проявились за два дня до других симптомов COVID-19.

Всех пациентов с подтвержденным коронавирусом кладут в больницу, если в течение трех дней температура не опускается ниже +38,5 градуса, насыщение крови кислородом составляет менее 95%, есть признаки пневмонии с изменениями в легких более 25%.

По последним данным, всего в России выявлено 765 тысяч случаев заражения коронавируса. За сутки зафиксировано 124 летальных исхода. За все время пандемии в стране умерли 12 247 человек.