Вирусолог: осенью стоит ждать второй волны заболеваемости COVID-19
Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», что осенью стоит ждать вторую волну заболеваемости COVID-19.
Альтштейн заметил, что врачи сейчас делают все возможное, чтобы снизить показатель заболеваемости. Тем не менее, когда произойдет спад и инфекция ослабнет, возможна вторая волна.
По мнению собеседника издания, ее стоит ждать осенью. К этому времени у людей выработается иммунитет и все может пройти гораздо проще.
«Лето пройдет, а осенью стоит ждать второй волны заболеваемости», — предупредил специалист.