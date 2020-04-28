Вирусолог: осенью стоит ждать второй волны заболеваемости COVID-19

Альтштейн заметил, что врачи сейчас делают все возможное, чтобы снизить показатель заболеваемости. Тем не менее, когда произойдет спад и инфекция ослабнет, возможна вторая волна.

По мнению собеседника издания, ее стоит ждать осенью. К этому времени у людей выработается иммунитет и все может пройти гораздо проще.

«Лето пройдет, а осенью стоит ждать второй волны заболеваемости», — предупредил специалист.