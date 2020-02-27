Вирусолог опроверг возможность распространения коронавируса кошками

Ранее польский Минздрав обвинил в распространении китайского коронавируса кошек.

Вирусолог объяснил, что существует множество типов коронавируса, и часть из них действительно может поражать кошек. Однако COVID-19 к ним не относится.

«Дело в том, что коронавирусов сотни. Есть такие, которые поражают в том числе и кошек, вызывают у них смертельный перитонит, — рассказал Львов. — Но это другие коронавирусы, они не имеют никакого отношения к тому коронавирусу, которого все мы сейчас боимся».

Вирусолог отметил, что кошки могут переносить множество других заболеваний, включая бешенство.