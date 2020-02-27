    27 февраля 2020, 03:20

    Вирусолог опроверг возможность распространения коронавируса кошками

    Ирина Нагайникова

    Директор Института вирусологии РАМН Дмитрий Львов опроверг информацию, что кошки могут переносить коронавирус нового типа. Об этом сообщил сайт Life.ru.

    Ранее польский Минздрав обвинил в распространении китайского коронавируса кошек.

    Вирусолог объяснил, что существует множество типов коронавируса, и часть из них действительно может поражать кошек. Однако COVID-19 к ним не относится.

    «Дело в том, что коронавирусов сотни. Есть такие, которые поражают в том числе и кошек, вызывают у них смертельный перитонит, — рассказал Львов. — Но это другие коронавирусы, они не имеют никакого отношения к тому коронавирусу, которого все мы сейчас боимся».

    Вирусолог отметил, что кошки могут переносить множество других заболеваний, включая бешенство.