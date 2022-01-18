Вирусолог: «омикрон» достигнет своего пика через две недели

Пик распространения штамма коронавируса «омикрон» настигнет Россию через две недели, а затем заболеваемость постепенно пойдет на спад. Об этом говорит статистика, сформированная в ходе наблюдений за поведением этой разновидности вируса в других странах, объяснил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Это (предсказание активности „омикрона“ в России — прим. ред.) основано на наблюдении за ходом эпидемии „омикрона“. Как она идет в африканских странах, как она идет в Великобритании, ну и в какой-то мере в США», — объяснил способы прогнозирования развития пандемии Альтштейн.

Он также отметил, что не стоит думать, что пандемия пройдет за две недели, — это ошибочно.

«Две недели нужны, чтобы забраться на пик. А потом начнет снижаться — и не так уж быстро, поэтому „омикрон“ еще с нами будет», — уточнил ученый.

Альтштейн подчеркнул, что опыт других стран показал, что активность распространения «омикрона» действительно снижается после того, как достигнет высоких значений, и выразил надежду, что в России количество заболевших не превысит 60 тысяч.