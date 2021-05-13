Вирусолог: окончательные стандарты лечения COVID-19 не определены

Заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им Мечникова РАН Ирина Ленева рассказала «Царьграду» об эффективности некоторых отечественных препаратов при лечении COVID-19.

Ленева напомнила, что пока не определены окончательные стандарты лечения коронавируса. По ее словам, медицинское сообщество использует уже существующие зарегистрированные противовирусные препараты широкого спектра действия, к которым относится умифеновир.

«Безопасность применения умифеновира подтверждена в многочисленных регистрационных и пострегистрационных клинических исследованиях, препарат зарегистрирован в КНР и ряде других стран, широко используется для лечения и профилактики ряда вирусных инфекций», — обратила внимание вирусолог.