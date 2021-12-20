Вирусолог объяснил, что можно ожидать от штамма «омикрон»

Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, что делать выводы о новом штамме коронавируса «омикрон» и его летальности пока рано. Нужно дождаться, пока пройдут три недели, в ходе которых наблюдать за людьми.

«По штамму „омикрон“ мы еще не имеем такого точного представления. Предсказать, что обязательно будет сильная летальность — никак не возможно. Но сказать, что вообще никто не будет умирать — так тоже нельзя. Потому что недавно возникла заболеваемость, и нужно еще по крайней мере две-три недели понаблюдать за этим», — сказал ученый.

Он отметил, что в последнюю неделю в Великобритании резкий подъем заболеваемости, «омикроном» заражаются по 90 тысяч человек в день. При этом до этого уровень держался примерно на 40-50 тысячах заболевших в сутки. Именно поэтому выводы о тяжести течения заболевания в случае инфицирования этой версией коронавируса можно будет сделать только через несколько недель.

При этом среди симптомов Альтштейн не стал выделять какие-либо определенные. В основном, сказал он, симптомы совпадают с симптомами обычной простуды.