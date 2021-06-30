Вирусолог объяснил, зачем нужна ревакцинация

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что повторная вакцинация поможет россиянам в борьбе с дельта-штаммом коронавируса. Об этом он рассказал ОСН.

Медик призвал тех, кто уже вакцинировался от коронавируса, последовать рекомендации Минздрава и привиться повторно. По его словам, ревакцинация поможет снизить заболеваемость, вызванную новым штаммом вируса.

«Если прошло уже достаточное время после того, как вы вакцинировались, примерно полгода, то нужно ревакцинироваться. Если человек переболел, то спустя несколько месяцев также нужно ревакцинироваться. Вакцинация раз в полгода не является частой, поэтому никакого вреда для иммунной системы не будет. Уровень антител также значения не имеет», — подчеркнул Альтштейн.