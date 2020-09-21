Вирусолог объяснил, в каком случае в России снова введут карантин
Александр Чепурнов, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии, в беседе с ИА Ura.ru заявил, что повторный карантин из-за коронавируса в России введут только в одном случае.
По словам специалиста, это произойдет только, если система здравоохранения не будет готова к увеличению количества зараженных. Вирусолог отметил, что число инфицированных продолжает увеличиваться.
Чепуров уверен, что удаленная работа и дистанционное обучение улучшили бы эпидемиологическую ситуацию в стране. Однако это может привести к стрессу у россиян. Он отметил, что необходимо сопоставить вред и пользу от карантина.
«Никто этого не сопоставил, поэтому все ориентируются на чутье и на то, что происходит в Швеции и в Белоруссии (где не было строгого карантина — прим. ред.)», — пояснил вирусолог.