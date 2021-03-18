Вирусолог объяснил свечение ногтей после лечения от коронавируса

Стало известно, что у некоторых людей, которые лечились от коронавируса противовирусными препаратами, светятся ногти в ультрафиолете. Вирусолог Виталий Зверев объяснил причину этого. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным радиостанции Sputnik, он рассказал, что одной из причин такого явления может быть грибок. Во время приема антибиотиков нарушается микрофлора организма, пояснил врач.

«Это бывает при применении антибиотиков — когда нарушается микрофлора, и не только в кишечнике, но и везде. Могут быть грибковые заболевания», — считает он.