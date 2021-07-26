Вирусолог объяснил сложность лечения пациентов с «дельта»-штаммом

Лечить пациентов с индийским штаммом коронавируса сложнее, поскольку это требует иного подхода, нежели в случае со стандартным уханьским вариантом. Об этом вирусолог Александр Чепурнов сообщил в эфире радиостанции Sputnik.

«Дельта»-штамм коронавируса, который был впервые выявлен в Индии, продолжает бушевать в России. Новый вариант патогена имеет более короткий инкубационный период. Он вызывает дополнительные симптомы, включая нарушения в работе ЖКТ.

Определить, каким именно вариантом вируса заразился человек, достаточно затратно и хлопотно. Для более тщательной диагностики нужно проводить расшифровку генома вируса. Обычный ПЦР-тест не показывает, какой штамм у заразившегося, но и его можно настроить так, что он сможет это определять. Но пока не все разработчики тест-систем дошли до этого.

Врачи вынуждены менять подходы к лечению, поскольку протоколы, уже отработанные на уханьском варианте, в случае с «дельта»-штаммом работают хуже. Он лечится сложнее.

Чепурнов добавил, что пока нет точных сведений, может ли новый штамм коронавируса вызывать более тяжелое течение COVID-19.

Ранее сообщалось, что усиление заразности коронавируса не повысило тяжесть ковида.