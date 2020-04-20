Вирусолог объяснил резкое увеличение числа пациентов с COVID-19 в России

Рост новых случаев заражения коронавирусом связан с увеличением числа сделанных тестов на 2019-nСоV. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

«Чем более доступным становится тестирование, чем чаще оно проводится, тем чаще люди с более легким течением заболевания попадают в поле зрения», — объяснил он. Его процитировала газета «Взгляд».

При этом врач подчеркнул, что такое изменение статистики не является тревожным сигналом. Медик отметил, что при массовом тестировании можно увидеть и бессимптомные случаи заболевания. То есть медики смогут найти инфицированных, но не заболевших. По словам Альштейна, бессимптомные люди чаще всего не сдают анализы. Поэтому их точное число трудно определить.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала вспышку коронавируса нового типа пандемией. Более двух миллионов человек по всему миру заболели COVID-19. При этом почти 146 тысяч человек умерли.

За последние сутки в России зарегистрировали 4268 новых случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. Таким образом, общее число заболевших в стране увеличилось до 47 121 человека. Жертвами коронавируса стали 405 россиян, еще 3446 выздоровели.